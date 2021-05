Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est proche pour Donnarumma !

Publié le 31 mai 2021 à 3h45 par T.M.

Son départ du Milan AC acté, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas son futur club. Une inconnue qui devrait être levée prochainement.

Avec Mike Maignan, le Milan AC tient son gardien. N’ayant pas réussi à trouver d’accord avec Gianluigi Donnarumma, l’Italien va donc partir libre d’ici quelques semaines. A 22 ans, le portier va donc découvrir un nouveau club, mais pour le moment, tout est toujours indécis. Mais Donnarumma ne manque pas de solutions puisque le PSG, la Juventus et le FC Barcelone seraient très intéressés à l’idée d’accueillir Donnarumma. Reste maintenant à connaitre le choix du principal intéressé.

Rendez-vous dans quelques jours !

Les options sont donc claires pour Gianluigi Donnarumma. Ne reste désormais plus qu’à trancher. Et comme l’a révélé Nicolas Schira, le futur ex-gardien du Milan AC a passé les dernières heures a analysé les propositions. L’heure de la réflexion est maintenant venue et selon le journaliste italien, dans quelques jours, Donnarumma rendra son verdict. A suivre…