Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point de cet espoir français sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 14h00 par La rédaction

Performant avec le Séville FC et appelé en équipe de France pour l’Euro, Jules Koundé nourrit de grandes ambitions. Il a expliqué comment il imaginait son futur.

Depuis son arrivée au Séville FC en 2019, Jules Koundé est vu comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Déjà performant avec Bordeaux, son club formateur, l’international Espoirs français a passé un cap depuis son arrivée en Espagne. Titulaire à Séville, Jules Koundé a même été appelé pour la première fois par Didier Deschamps en Equipe de France A pour l’Euro.

Il rêve de jouer dans un très grand club