Foot - Equipe de France

Equipe de France : Deschamps justifie la sélection de Koundé !

Publié le 18 mai 2021 à 21h40 par La rédaction

Outre Karim Benzema, Jules Koundé est l’autre surprise dans la liste de Didier Deschamps. Et le sélectionneur s’est expliqué à propos du défenseur du FC Séville.