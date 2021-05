Foot - Equipe de France

Equipe de France : Benzema rappelé par Deschamps pour l’Euro !

Publié le 18 mai 2021 à 20h25 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2021 à 20h30

Ça y est, Didier Deschamps a livré sa liste de 26 joueurs appelés à disputer l’Euro avec l’équipe de France. Et comme annoncé, elle réserve son lot de surprises.

Le 11 juin prochain, l’Euro débutera. Finaliste de la dernière édition, l’équipe de France tentera cette fois d’être sacrée. Et à quelques jours du début de l’événement, Didier Deschamps a annoncé ce mardi soir les 26 joueurs qui seront convoqués pour disputer le tournoi avec les Bleus. Une liste qui risque d’en étonner plus d’un puisque de nombreuses surprises ont été réservées et la principale est bien évidemment le grand retour en équipe de France de Karim Benzema, absent depuis maintenant 6 ans.



La liste complète des joueurs convoqués pour l’Euro :



Gardiens : Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan



Défenseurs : Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Leo Dubois, Jules Koundé, Kurt Zouma



Milieux : Paul Pogba, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot, Thomas Lemar, Moussa Sissoko, Corentin Tolisso



Attaquants : Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Marcus Thuram