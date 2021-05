Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba s'enflamme totalement pour Kanté !

Publié le 15 mai 2021 à 20h20 par La rédaction

À quelques semaines du début de l'Euro, Paul Pogba n'a pas caché son admiration pour N'Golo Kanté, son coéquipier en sélection.