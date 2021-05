Foot - Equipe de France

Euro 2021 - Équipe de France : Savanier, l’invité surprise de Deschamps ?

Publié le 13 mai 2021 à 16h40 par Alexis Bernard

Auteur d’une nouvelle prestation de haut-vol contre le PSG, en demi-finale de Coupe de France, Téji Savanier continue de monter en puissance. Un profil qui pourrait séduire Didier Deschamps à l’approche de l’Euro 2021 ? Ses atouts sont nombreux.

Épatant à Nîmes, Téji Savanier continue son étonnante progression sous les couleurs de Montpellier, club qu’il a rejoint à l’été 2019. Et depuis deux ans, le milieu de terrain confirme son potentiel. Travailleur à la mentalité de guerrier, doté d’une très belle vision de jeu, le joueur de 29 ans parvient à allier expérience et touche technique, dans un registre de milieu offensif comme peu de joueurs peuvent y prétendre dans le football moderne. Un numéro 10 qui s’est une nouvelle fois illustré contre le PSG, dans une demi-finale de Coupe de France qui a bien failli tourner à l’avantage des Héraultais.

Le rêve Bleu