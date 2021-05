Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fait son choix entre Hakimi et Aurier…

Publié le 31 mai 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Plus que jamais à la recherche d’un nouveau latéral droit, le PSG a multiplié les contacts ces dernières semaines. Et alors que les pistes les plus chaudes mènent à Serge Aurier et Achraf Hakimi, Leonardo semble désormais tout proche de boucler l’arrivée du défenseur marocain de l’Inter Milan.

La tendance semble très claire depuis maintenant plusieurs semaines : le PSG ne fera pas jouer l’option d’achat de 9M€ dont il dispose auprès de l’AS Rome pour Alessandro Florenzi, qui n’a pas vraiment donné satisfaction aux dirigeants parisiens ces derniers mois lors de son prêt. Le latéral droit italien va donc retourner au sein du club de la Louve, et Leonardo s’est mis depuis un moment déjà en quête d’un nouveau profil au poste de latéral droit. Les noms de Serge Aurier (28 ans, Tottenham) et Achraf Hakimi (22 ans, Inter Milan) ont été évoqués avec insistance ces derniers temps, et le PSG semble avoir fait son choix.

Aurier a posé sa candidature, mais…

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce lundi, Serge Aurier a lancé un appel du pied très clair envers la direction du PSG en disant ouvert à l’idée d’un retour dans la capitale, dont il a porté les couleurs entre 2014 et 2017 : « Je suis arrivé à la fin d'un cycle et il est temps d'aller voir ailleurs (…) Je n'ai jamais caché mon envie de revenir un jour au PSG. C'est mon club de coeur, celui que je supporte, je me sens libre d'en parler. Mais je ne veux pas que les gens pensent que je fais un appel du pied et je ne ferme la porte à personne. Mais si le club fait une proposition cet été, c'est sûr que le PSG fera partie de mes premiers choix », a indiqué le latéral droit ivoirien de Tottenham. Un discours très clair, et pourtant, Serge Aurier semble plus que jamais distancé par son principal concurrent aux yeux du PSG.

Hakimi tout proche du PSG