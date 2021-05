Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà bouclé un énorme transfert !

Publié le 31 mai 2021 à 10h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur les traces d’Achraf Hakimi ces derniers jours, le PSG n’a pas encore trouvé d’accord définitif avec l’Inter Milan. Mais un journaliste italien assure que le transfert va bel et bien être bouclé…

Plus que jamais en quête d’un nouveau latéral droit sur le marché des transferts, le PSG a multiplié les pistes ces dernières semaines avec notamment Serge Aurier (Tottenham) ou encore Hector Bellerin (Arsenal), mais c’est finalement un autre profil XXL qui serait le mieux avancé pour Leonardo : Achraf Hakimi. Le défenseur marocain de l’Inter Milan semble plus que jamais se rapprocher d’un transfert au PSG, et le journaliste de la Rai Ciro Venerato a d’ailleurs annoncé dans l’émission La Domenica Sportiva que le transfert était déjà acté.

« Hakimi est déjà un joueur du PSG »