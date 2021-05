Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le ton est donné pour l’avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Mauricio Pochettino suscite de nombreuses interrogations étant donné que l’entraîneur argentin envisagerait de quitter le PSG cet été et que le Real Madrid ainsi que Tottenham sont annoncés sur les rangs, tout semble finalement réuni pour qu’il reste au Parc des Princes cet été.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe en fin de semaine dernière : Mauricio Pochettino envisagerait de claquer la porte du PSG cet été. L’entraîneur argentin, dont les relations avec Leonardo seraient de plus en plus fraiches en interne ces derniers mois, se verrait déjà changer d’air seulement six mois après sa nomination, et il serait même en négociations avec Tottenham pour un retour chez les Spurs cet été. Par ailleurs, le Real Madrid songerait également au profil de Pochettino dans l’optique de la succession de Zinedine Zidane qui vient d’être remercié, mais faut-il vraiment croire à un départ de l’entraîneur du PSG ?

Pochettino finalement parti pour rester

Interrogé dimanche soir au micro d’Europe 1 et Radio France Bleu, Leonardo a logiquement été sollicité sur le cas Mauricio Pochettino, et le directeur sportif du PSG a lâché une réponse très claire sur ce dossier brûlant : « Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents ». En clair, la direction du club de la capitale ne semble en aucun cas envisager un départ prématuré de son entraîneur, mais qu’en est-il du côté du principal intéressé ? Le média argentin TyC Sports a révélé ce lundi matin que l’entourage de Mauricio Pochettino aurait assuré en coulisses qu’il ne quitterait pas le PSG cet été, et ce malgré les intérêts du Real Madrid et de Tottenham à son sujet. La tendance semble donc très clair dans ce dossier…

