Mercato - PSG : Leonardo a déjà tout prévu pour Donnarumma !

Publié le 31 mai 2021

Le PSG serait en concurrence avec le Barça et la Juventus pour Gianluigi Donnarumma. Alors que le gardien du Milan AC sera libre le 30 juin, Leonardo voudrait profiter de l'occasion pour le récupérer à 0€, avant de le prêter dans la foulée.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma sait d'ores et déjà qu'il ne poursuivra pas son aventure avec le Milan AC. Faute d'accord avec la direction des Rossoneri , le gardien italien va changer de club cet été. Conscient de la situation, Leonardo ne voudrait pas laisser filer une telle occasion. Et alors qu'il peut déjà compter sur un grand Keylor Navas, le directeur sportif du PSG projetterait de prêter Gianluigi Donnarumma la saison prochaine s'il parvenait à le recruter.

Leonardo aurait l'intention de prêter Donnarumma la saison prochaine

Selon les informations de Julien Maynard, divulguées sur son compte Twitter , le PSG est séduit par Gianluigi Donnarumma depuis plusieurs années. Alors que l'international italien quittera le Milan AC librement et gratuitement le 30 juin, Leonardo ne compterait pas laisser passer cette occasion en or de le recruter. Sachant que Keylor Navas est irréprochable au PSG, le directeur sportif parisien aurait prévu de prêter Gianluigi Donnarumma s'il battait la concurrence du FC Barcelone et de la Juventus cet été. Comme l'a indiqué le journaliste de TF1 , le Barça et la Juve seraient en contact avec Mino Raiola pour tenter de récupérer Gianluigi Donnarumma à 0€.