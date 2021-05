Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid… Gros coup de tonnerre dans le feuilleton Sergio Ramos !

Publié le 31 mai 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos se dirige tout droit vers un départ libre du club merengue cet été. Et alors que le PSG a longtemps tenu la corde pour le récupérer, le défenseur espagnol pourrait finalement prendre la direction de Manchester City.

Au même titre que Sergio Agüero (Manchester City), Gianluigi Donnarumma (Milan AC), Memphis Depay (OL) ou encore Lionel Messi (Barcelone), Sergio Ramos arrive en fin de contrat avec le Real Madrid et fait donc partie des grandes stars potentiellement disponible gratuitement sur le marché des transferts cet été. D'ailleurs, la presse espagnole a clairement indiqué ce lundi matin que son divorce avec le club merengue était déjà acté en coulisses. Le PSG, qui a flairé la bonne affaire depuis plusieurs mois, s’était rapidement positionné et a même longtemps fait figure de grand favori pour récupérer Ramos libre cet été. Mais il semblerait que Leonardo doive se faire une raison et soit distancé par un autre cador européen pour le défenseur du Real Madrid…

Manchester City est passé à l’action

En effet, ESPN révèle ce lundi que la direction de Manchester City aurait mis les bouchées doubles afin de rafler la mise avec Sergio Ramos. Un contrat de deux ans aurait d’ores et déjà été préparé pour l’international espagnol, et ce fameux bail comprendrait d’ailleurs une clause assez spéciale puisqu’elle permettrait à Ramos de pouvoir aller disputer une troisième année en option en MLS, au New York City FC, qui est une filiale de Manchester City. Les choses devraient enfin s’accélérer dans les prochains jours pour Sergio Ramos, d’autant qu’ ESPN précise qu’une réunion serait prévue très prochainement entre le défenseur du Real Madrid et son président, Florentino Pérez, afin d’acter son départ.

Une grosse piste en moins pour le PSG ?