Mercato - Barcelone : C’est encore loin d’être fait avec Aymeric Laporte !

Outre Eric Garcia, un autre défenseur central pourrait débarquer au FC Barcelone. Et alors que le nom d’Aymeric Laporta est revenu en Catalogne, cela s’annoncerait compliqué…

Au FC Barcelone, les recrues vont prochainement se succéder. Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay et Georginio Wijnaldum devraient tous débarquer… pour 0€. Un recrutement incroyable pour Joan Laporta, d’autant plus qu’il doit faire avec des moyens réduits. Pour autant, cela ne veut pas dire que le Barça ne sortira pas le chéquier cet été. Et chez les Blaugrana, un défenseur central de haut niveau serait ciblé et les profils de Matthijs de Ligt (Juventus) et Aymeric Laporte (Manchester City) plairaient énormément.

Laporte sur le départ, mais…