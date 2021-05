Foot - Mercato - PSG

Mercat - PSG : Cette grande annonce sur le feuilleton Donnarumma !

Publié le 31 mai 2021 à 15h15 par A.D.

Alors qu'il va quitter le Milan AC à la fin de son contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma pourrait poser ses valises au PSG cet été. Interrogé sur son gardien, Stefano Pioli s'est prononcé sur son avenir et a évoqué l'échec des négociations pour une prolongation chez les Rossoneri.

En fin de contrat le 30 juin, Gianluigi Donnarumma va quitter le Milan AC. Alors qu'il n'est pas parvenu à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger, l'international italien sera dans un tout nouveau club la saison prochaine. Tombé sous le charme de Gianluigi Donnarumma lors de son passage chez les Rossoneri , Leonardo voudrait toujours l'attirer vers le PSG. D'ailleurs, le directeur sportif parisien serait déjà au travail pour obtenir gain de cause cet été. En effet, Leonardo aurait rencontré Mino Raiola dernièrement et le cas de Gianluigi Donnarumma aurait été abordé selon le journaliste français Saber Desfarges. De son côté, le Milan AC peut déjà regretter le départ de Gianluigi Donnarumma.

«Une négociation peut fonctionner ou non, nous nous sommes remerciés»