Mercato - PSG : Recrutement, Coupe du monde... Le Qatar aurait un plan colossal pour cet été !

Publié le 31 mai 2021 à 14h15 par La rédaction

Alors que le PSG et Leonardo vont devoir s’atteler à régler plusieurs chantiers cet été pour combler les manques de l’effectif parisien, le Qatar et l’émir auraient prévu de mettre le paquet.

Le PSG connaît depuis quelques années de sérieux problèmes d’effectif, et Leonardo aura de nombreux chantiers à régler à combler à combler au cours du mercato estival à venir. Dans cette optique, plusieurs noms sortent déjà dans la presse, avec notamment Achraf Hakimi et Theo Hernandez, tandis que la piste menant à Eduardo Camavinga est étudiée pour renforcer le milieu comme nous vous l'avons révélé. Et pour cela, le PSG pourra compter sur un gros budget venant du Qatar.

Le PSG sera très actif sur le mercato estival

En effet, d’après les informations de Romain Molina, le PSG pourrait disposer d’un gros budget transfert cet été. Le journaliste indépendant ajoute même que le club parisien devrait être le club le plus actif d’Europe lors du mercato estival. L’émir aurait demandé un net renforcement de l’effectif pour devenir un prétendant sérieux à la C1, et pourquoi pas la gagner juste avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Bref, autant dire que l'été pourrait s'avérer très, très agité du côté du PSG. Affaire à suivre...