Mercato - Real Madrid : La grande surprise de Florentino Pérez se confirme !

Publié le 1 juin 2021 à 5h30 par T.M.

A la recherche du successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, Florentino Pérez pourrait bien surprendre tout le monde.

Les doutes étaient énormes concernant l’avenir de Zinedine Zidane. Et finalement, ce qui était pressenti est arrivé. Bien que Zizou avait encore un an de contrat au Real Madrid, il a décidé de partir, laissant alors sa place sur le banc de touche. Désormais, Florentino Pérez doit trouver le futur meneur du projet de la Casa Blanca et pour cela, les noms d’Antonio Conte, Mauricio Pochettino ou encore Raul ont été évoqués. Mais le futur entraîneur du Real Madrid ne se trouverait pas dans cette liste.

Et si c’était Galtier ?