Mercato : Le Real Madrid ou le PSG pour Kylian Mbappé !

Publié le 1 juin 2021 à 5h15 par T.M.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Visiblement, selon les différents échos, seules deux solutions s’offriraient à l’attaquant du PSG.

En pleine préparation de la saison prochaine, le PSG a toujours une grande inconnue à résoudre : la présence ou non de Kylian Mbappé. A un an de la fin de son contrat, l’international français est devant un dilemme de taille puisque soit il prolonge avec le club de la capitale, soit il devrait s’en aller, notamment pour aller au Real Madrid. A moins qu’un autre club ne vienne mettre son grain de sel dans ce dossier Mbappé. Récemment, les pistes menant à Liverpool ou même Manchester City avaient été évoquées.

Un avenir en Angleterre ?