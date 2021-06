Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La sortie fracassante de Zidane sur son départ !

Publié le 1 juin 2021 à 3h30 par A.M.

Quelques jours après l'officialisation de son départ, Zinedine Zidane a livré ses vérités sur les raisons qui l'ont poussé à quitter son poste d'entraîneur du Real Madrid.

Comme en 2018, Zinedine Zidane a lui-même pris les choses en main pour son avenir. Alors qu'il lui restait un an de contrat, le technicien français a décidé de démissionner de son poste d'entraîneur du Real Madrid. Une décision qui était dans l'air ces dernières semaines. Mais alors que son premier départ s'expliquait par une lassitude et la volonté de partir au sommet après les trois victoires de suite en Ligue des Champions, Zinedine Zidane a expliqué dans une lettre ouverte publié sur AS que les raisons sont cette fois-ci bien différentes.

«Je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin»