Mercato : Zinedine Zidane est prévenu pour son avenir !

Publié le 1 juin 2021 à 5h00 par T.M.

Parti du Real Madrid, Zinedine Zidane espère rapidement remonter en selle. Toutefois, Didier Deschamps l’a fait savoir, il tient à son poste de sélectionneur de l’équipe de France.

Bien qu’il avait encore un an de contrat au Real Madrid, Zinedine Zidane a préféré partir. Toutefois, comme il l’a bien fait savoir ce lundi pour AS , le Français n’entend pas s’arrêter de s’entraîner. Reste alors à savoir quel banc pourrait lui revenir. Et alors qu’ils sont nombreux à vouloir le voir sur le banc de l’équipe de France à la place de Didier Deschamps, ce dernier a tenu à répondre à cette menace.

« Je suis sous contrat avec la fédération jusqu'en 2022 »