Mercato - PSG : Leonardo pourrait déjà régler deux énormes problèmes de l’ère QSI !

Publié le 1 juin 2021 à 3h15 par A.M.

Depuis plusieurs saisons, le PSG connaît des difficultés dans ses couloirs défensifs, surtout à droite. Un problème que Leonardo semble plus que jamais décidé à régler rapidement.

Cet été, le Paris Saint-Germain devrait animer le marché des transferts. Et pour cause, après une saison frustrante, marquée par la perte du titre en Ligue 1, mais également une demi-finale de Ligue des Champions, le Qatar a bien conscience que le moment est venu de frapper fort sur le mercato afin de combler les manques de cet effectif, et cela concerne notamment les couloirs défensifs. A gauche, Juan Bernat va revenir de blessure, mais à quel niveau ? Une question importante compte tenu du fait que Mitchel Bakker et Layvin Kurzawa n'ont pas vraiment donné satisfaction. A droite, le chantier est encore plus crucial puisque Alessandro Florenzi ne sera pas conservé.

Plus de problèmes dans les couloirs ?

Et Leonardo a bien compris l'urgence de la situation et semble proche de boucler l'arrivée d'Achraf Hakimi comme l'ont révélé plusieurs médias italiens. L'ancien joueur du Real Madrid pourrait débarquer pour plus de 50M€, et sur le papier, ce serait probablement le latéral droit le plus fort de l'ère QSI. A gauche aussi Leonardo ne chôme pas et s'active pour recruter Theo Hernandez, excellent à l'AC Milan. Avec l'ancien latéral de la Real Sociedad et Juan Bernat, le couloir serait bien sécurisé. Et cela démontre la volonté du PSG de frapper fort cet été.