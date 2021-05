Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Lautaro Martinez relancé... par Conte ?

Publié le 31 mai 2021 à 23h10 par A.C.

Avec Achraf Hakimi, Lautaro Martinez est l’autre joueur de l’Inter que toute l’Europe s’arrache.

Le titre de champion d’Italie pourrait avoir un prix pour l’Inter. Le club se retrouve dans une situation très instable et a besoin de vendre pour renflouer ses caisses et donc équilibrer les comptes. Déjà annoncé proche d’un possible départ l’été dernier, Lautaro Martinez pourrait être sacrifié par son club, puisqu’il possède une valeur marchande importante et ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid souhaiterait en effet s’attacher ses services, l’alignant aux côtés de Karim Benzema et peut-être de Kylian Mbappé, grand objectif de l’été.

Lautaro Martinez à Madrid avec Conte