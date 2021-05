Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un retour totalement inattendu envisagé pour la succession de Zidane ?

Publié le 31 mai 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que l’identité du successeur de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid est toujours inconnue, la direction du club de la capitale songerait à faire revenir l’un de ses anciens entraineurs.

Zinedine Zidane a officiellement quitté ses fonctions d’entraîneur du Real Madrid la semaine dernière, à un an du terme de son contrat. Et désormais, toute la question est de savoir quel homme sera son successeur sur le banc des Merengue . Dans cette optique, bon nombre de pistes ont été annoncées comme étant étudiées par la direction de la Casa Blanca , de Mauricio Pochettino à Antonio Conte en passant par Xabi Alonso ou encore Raúl et Joachim Löw. Mais c’est finalement sur un profil complètement inattendu que pourrait miser Florentino Pérez…

Carlo Ancelotti de retour au Real Madrid ?