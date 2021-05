Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est dos au mur pour Hakimi !

Publié le 31 mai 2021 à 20h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain souhaite frapper un gros coup en cette fin de saison, avec l’arrivée d’Achraf Hakimi, latéral supersonique de l’Inter.

Après avoir explosé au Real Madrid, son club formateur, Achraf Hakimi a confirmé au Borussia Dortmund et à l’Inter. Et ce n’est pas fini ! A seulement 22 ans, le latéral pourrait connaitre un nouveau club. Il s’agit du Paris Saint-Germain, à la recherche d’un remplaçant pour Alessandro Florenzi, qui n’a pas convaincu au cours de son prêt. En Italie, on assure que Leonardo est déterminé à attirer Hakimi au PSG et aurait déjà formulé une première offre de 60M€...

L’Inter n'a aucune intention de descendre en dessus de 80M€