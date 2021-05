Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce d'Eden Hazard sur son avenir !

Publié le 31 mai 2021 à 20h00 par A.D.

En grande difficulté au Real Madrid depuis son arrivée à l'été 2019, Eden Hazard pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Interrogé sur son avenir, l'international belge a expliqué qu'il ne voulait en aucun cas quitter la Maison-Blanche cet été.

Partira, ne partira pas ? L'avenir d'Eden Hazard est un véritable mystère. Etincelant sous les couleurs de Chelsea, l'international belge a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a tenté plusieurs fois de l'arracher aux Blues , avant de réussir son coup à l'été 2019 grâce à un chèque de 115M€. Alors qu'il vient de terminer sa deuxième saison avec le Real Madrid, Eden Hazard est dans le flou le plus total quant à son avenir. Incapable d'évoluer à son plus haut niveau, et notamment en raison de ses pépins physiques à répétition, l'attaquant de 30 ans pourrait être poussé vers la sortie lors du mercato estival. Malgré tout, Eden Hazard ne voudrait pas penser à un départ du Real Madrid pour le moment.

«Je ne me vois pas quitter Madrid maintenant»