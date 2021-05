Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La mise au point du clan Lautaro Martinez sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 21h00 par A.D.

Alors qu'il serait suivi de près par le Real Madrid, Lautaro Martinez pourrait très bientôt prolonger son bail avec l'Inter. Interrogé sur le sujet, Alejandro Camano, agent du joueur, a lâché toutes ses vérités.

Lié à l'Inter jusqu'au 30 juin 2023, Lautaro Martinez ne manquerait pas de prétendants. Très performant sous les couleurs des Nerazzurri , le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil de bon nombre d'écuries, et notamment du Real Madrid et l'Atlético. Et malgré les difficultés financières milanaises, Lautaro Martinez pourrait très bientôt prolonger son contrat avec son club. Lors d'un entretien accordé à Telelombardia , Alejandro Camano, représentant du joueur, a fait un point complet sur sa situation.

« Si le renouvellement ne s'est pas fait plus tôt, c'est la faute de l'agent qui était là avant »