Mercato - PSG : Kylian Mbappé a fixé des exigences colossales à Leonardo !

Publié le 31 mai 2021 à 18h15 par H.G. mis à jour le 31 mai 2021 à 18h16

Alors qu’aucun accord n’aurait encore été trouvé entre le PSG et Kylian Mbappé, l’international français aurait déjà transmis ses exigences salariales à sa direction.

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit plus que jamais en pointillés au Paris Saint-Germain. En effet, en fin de contrat le 30 juin 2022 dans la capitale française, il pourrait être vendu cet été par l’écurie parisienne s’il ne prolonge pas. En effet, Leonardo n’aurait pas la moindre intention de prendre le risque de le voir s’en aller librement un an plus tard. Cela ferait les affaires du Real Madrid, qui rêverait de s’attacher les services de l’attaquant de 22 ans depuis des années. Mais avant d’envisager ce scénario, le PSG effectue son possible dans l’optique de le convaincre de prolonger.

Kylian Mbappé demanderait 25 M€/an net au PSG !