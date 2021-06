Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema fait trembler le PSG pour Mbappe !

Publié le 1 juin 2021 à 4h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé au PSG semble toujours aussi flou, Karim Benzema ne s'est pas gêné pour lui lancer un appel du pied.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat ce qui jette un froid sur son avenir. Et pour cause, s'il refuse d'étendre son bail, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Dans cette optique, le Real Madrid, même sans Zinedine Zidane, est aux aguets. Et Karim Benzema, qui a découvert Kylian Mbappé ces derniers jours à l'occasion de la préparation des Bleus pour l'Euro, ne manque pas de lancer un appel du pied à l'attaquant du PSG.

Benzema interpelle Mbappé