Mercato - PSG : Lewandowski brouille les pistes pour son avenir…

Publié le 31 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski serait une option prise en considération par le PSG. Et le principal intéressé serait prêt à se lancer un nouveau chalenge.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste flou au PSG, son contrat n’ayant toujours pas été prolongé, Leonardo ouvrirait des dossiers plus ou moins prestigieux dans l’optique de l’éventuel départ de son numéro 7. Ce serait notamment le cas de Robert Lewandowski à en croire les récentes informations divulguées par ESPN et L’Équipe notamment. Le serial buteur du Bayern Munich dispose d’un contrat courant en Bavière et a avoué vouloir à terme connaître quelque chose de nouveau après la Bundesliga qu’il a connu avec le Borussia Dortmund et à présent le Bayern.

« Je reste toujours curieux de connaitre une nouvelle langue »