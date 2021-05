Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Robert Lewandowski fait une annonce sur son avenir !

Publié le 30 mai 2021 à 22h15 par La rédaction

Annoncé dans le viseur du PSG, l'attaquant Polonais Robert Lewandowski s'est exprimé sur son avenir en interview récemment.

Auteur d'une saison phénoménale, Robert Lewandowski a une nouvelle fois prouvé au monde entier qu'il faisait partie des attaquants les plus talentueux de la planète. En allant chercher ce record de meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga sur une saison et après avoir été cherché la Ligue des Champions avec le Bayern l'an passé, on se dit que le Polonais a peut-être fait le tour en Allemagne et pourrait, pourquoi pas s'envoler vers un nouveau défi. C'est justement ce qui a dernièrement été annoncé dans la presse, certaines informations l'annonçant notamment dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Lewandowski ouvert à tout