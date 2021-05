Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec ce joueur du FC Barcelone !

Publié le 30 mai 2021 à 21h15 par La rédaction

Alors que de nombreuses rumeurs tournent autour du PSG ces derniers jours, Leonardo aura lui, la tâche de réaliser un bon mercato estival pour combler les manques de l’effectif parisien. La piste Miralem Pjanic au PSG, pourrait se concrétiser, surtout qu’un sérieux concurrent dans la course, vient de se retirer.

Leonardo va avoir du pain sur la planche cet été, pour combler les manques de l’effectif parisien à plusieurs postes, et construire une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Pour cela, de nombreuses pistes ont été activées, et notamment celle de Miralem Pjanic. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG n’a pas dit non à l’arrivée du joueur bosnien. Dans un milieu de terrain parisien plutôt pauvre, le joueur du FC Barcelone pourrait avoir sa carte à jouer, et bonne nouvelle pour Leonardo, un concurrent sérieux vient de se retirer de la course.

Le Bayern n’est pas intéressé par Pjanic