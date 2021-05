Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur l’avenir de Miralem Pjanic !

Publié le 30 mai 2021 à 16h10 par T.M.

Ancien coéquipier de Miralem Pjanic à la Juventus, Mehdi Benatia s’est confié sur l’avenir du joueur du FC Barcelone, évoquant surtout un retour à la Vieille Dame avec Massimialiano Allegri.

L’été dernier, en débarquant au FC Barcelone, Miralem Pjanic avait fait part de son rêve de rejoindre la Catalogne. Un rêve qui a toutefois viré à la catastrophe suite à l’arrivée de Ronald Koeman. N’ayant pas contribué au recrutement du Bosnien, l’entraîneur du Barça n’avait pas confiance en lui cette saison et l’a très peu fait jouer. Une situation délicate qui pourrait déjà pousser Pjanic au départ. Et dernièrement, le10sport.com vous révélait notamment la possibilité qu’il file au PSG cet été.

« Pjanic aime la Juventus »