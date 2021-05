Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un improbable scénario se profile pour Pjanic !

Publié le 30 mai 2021 à 0h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et Chelsea ont été approchés pour Miralem Pjanic. Toutefois, le milieu de terrain du Barça pourrait prendre une tout autre direction cet été.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Et après seulement une saison en terres catalanes, l'international bosnien pourrait déjà faire ses valises et changer de club. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea. Et alors que les deux clubs sont encore en pleine réflexion concernant le milieu de terrain de 31 ans, Massimiliano Allegri pourrait totalement relancé ce dossier.

Pjanic rapatrié par Allegri à la Juve ?