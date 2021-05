Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans le dossier Robert Lewandowski !

Publié le 24 mai 2021 à 22h15 par La rédaction

Performant depuis des années avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski pourrait néanmoins aller voir ailleurs. Mais son club ne semble pas disposé à s’en séparer.

Ce samedi, Robert Lewandowski est rentré encore un peu plus dans l’histoire du Bayern Munich et du football allemand. En marquant lors de la victoire du champion d’Allemagne contre Augsbourg, le Polonais a atteint la barre des 41 buts inscrits en une saison, soit un de plus que Gerd Müller, qui en avait marqué 40 lors de la saison 1971-1972. Le tout en ne jouant que 29 matchs.

Le Bayern ne veut pas entendre parler d’un départ