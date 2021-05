Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lewandowski aurait tout prévu pour son avenir !

Publié le 22 mai 2021 à 20h15 par La rédaction

À la recherche d'un buteur si Kylian Mbappé ou encore Mauro Icardi quittaient le club cet été, le PSG se pencherait sur le profil de Robert Lewandowski. Cependant, les dernières rumeurs semblent confirmer le fait que l'attaquant polonais devrait bien rester au Bayern la saison prochaine. D'ailleurs, Lewandowski aurait déjà tracé son plan de vol pour son avenir.

Buteur ce samedi après-midi et auteur de son 41ème but en seulement vingt-neuf rencontres cette saison contre Ausbourg (5-2), Robert Lewandowski a dépassé le record de Gerd Muller devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Bundesliga sur une saison de championnat. Mais s'agissait-il d'un cadeau d'adieu du polonais envers les fans du Bayern Munich ? Pas sûr... Alors que David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez ont fait leur adieux au club allemand, Lewandowski lui, pourrait bien ne pas en avoir fini en Bavière...

« Robert Lewandowski sera au Bayern Munich la saison prochaine. »