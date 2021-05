Foot - Mercato - AS Roma

Mercato - AS Roma : Mourinho active une nouvelle piste offensive !

Publié le 22 mai 2021 à 15h50 par La rédaction

Ne sachant toujours pas ce que fera Edin Dzeko cet été, l'AS Roma chercherait à s'assurer ses arrières en cas de départ du Bosnien. Ainsi, le club romain se serait mis sur la piste d'un nouvelle attaquant. Et José Mourinho pourrait aller piocher en Bundesliga.