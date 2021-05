Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria touche au but avec Matteo Guendouzi !

Publié le 31 mai 2021 à 21h10 par T.M.

En parallèle du dossier Gerson, l’OM travaille également sur l’arrivée de Matteo Guendouzi. Et visiblement, l’arrivée du joueur d’Arsenal serait plus proche que jamais…

Cet été, plusieurs recrues sont attendues à l’OM. Reste maintenant à connaitre le nom de celles-ci. Et alors que l’ouverture du mercato estival est pour dans quelques semaines, cela s’anime déjà sur la Canebière. Pablo Longoria travaille notamment sur l’arrivée de renforts au milieu de terrain. Cela discute ainsi avec Flamengo pour Gerson et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le transfert de Matteo Guendouzi, qui était prêté cette saison par Arsenal au Hertha Berlin, est également bien engagé.

Des tentatives espagnoles vaines !