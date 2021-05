Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le gros coup Kamara réalisé par… Thomas Tuchel ?

Publié le 31 mai 2021 à 16h10 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, Boubacar Kamara pourrait et devrait faire ses valises cet été. Et c’est de l’autre côté de la Manche que son avenir s’écrirait.

Pour assainir ses finances, l’OM devra vendre certains de ses joueurs à grosses valeurs marchandes cet été. Et face à cela, tous les regards se tournent vers Boubacar Kamara. Cet été, Pablo Longoria devrait ainsi été très sollicité pour le milieu de terrain de Jorge Sampaoli. Et bien que l’OM souhaiterait conserver son minot, cela devrait être difficile de dire non à une vente de Kamara, d’autant plus qu’il n’a plus qu’un an de contrat. A 21 ans, l’international Espoirs français devrait donc désormais voler de ses propres ailes, mais la question est maintenant de savoir où…

Direction Chelsea ?