Mercato - OM : Cette énorme annonce pour le transfert de Gerson !

Publié le 1 juin 2021 à 9h10 par A.M.

Très actif sur le dossier Gerson ces dernières semaines, l'OM semble enfin toucher au but dans ce dossier. Une ultime réunion devrait se dérouler dans les prochaines heures afin de boucler l'arrivée du Brésilien.

Depuis la fin de la saison, l'OM est très actif en coulisses et Pablo Longoria semble avoir l'intention de frapper fort pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, le nom de Gerson a rapidement émergé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 22 mai dernier, l’OM a d'ailleurs transmis une proposition de 24M€ + 6M€ de bonus à Flamengo. Une tendance confirmée par Marcos Braz, vice-président du club brésilien : « Comme tout le monde le sait, Flamengo a reçu une belle proposition d'un club européen. Nous attendons une réponse. Les négociations se sont accélérées ces cinq derniers jours. Flamengo est et a été en négociation sérieuse avec un seul club ». Et tout devrait s'accélérer ce mardi.

Dénouement imminent pour Gerson