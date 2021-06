Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti aurait déjà tranché pour son retour !

Publié le 1 juin 2021 à 8h30 par Th.B.

Pour combler le vide laissé par le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid songerait à Carlo Ancelotti qui verrait d’un bon oeil un retour à la Casa Blanca.

Depuis jeudi dernier et l’officialisation du départ de Zinedine Zidane alors qui lui restait une année sur le contrat convenu avec les dirigeants de la Casa Blanca , le Real Madrid est bien évidemment en quête d’un nouvel entraîneur. Et afin de reprendre les rênes de l’effectif merengue, Florentino Pérez songerait à un coach qui a déjà fait ses preuves au Real Madrid et aux quatre coins de l’Europe tout en connaissant le succès chez les Merengue en plus d’Antonio Conte comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité la semaine dernière.

Une prise de contacts, Ancelotti partant !