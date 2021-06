Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a définitivement tranché pour Mauricio Pochettino !

Publié le 1 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Pourtant annoncé sur le départ du côté de Tottenham ou encore du Real Madrid, Mauricio Pochettino ne devrait pas bénéficier d’un bon de sortie de la part des dirigeants du PSG.

La semaine dernière, la presse s’est enflammée pour un éventuel départ de Mauricio Pochettino. Ayant manqué de peu le sacre de Ligue 1, l’entraîneur argentin aurait considérablement entamé son crédit aux yeux des hauts dirigeants du PSG comme La Gazzetta dello Sport le révélait en début de semaine dernière. Un retour à Tottenham ou une arrivée au Real Madrid pour succéder à Zinedine Zidane sont deux options qui ont été citées dans la presse. Néanmoins, le directeur sportif du PSG ne voit pas cela de cette façon.

Pas de changement d’entraîneur dans les plans du PSG