Mercato - PSG : Le feuilleton Pochettino touche à sa fin !

Publié le 1 juin 2021 à 4h15 par A.M.

Annoncé sur le départ seulement six mois après son arrivée, Mauricio Pochettino semble pourtant bien parti pour poursuivre l'aventure au PSG.

Arrivé en tout début d'année pour remplacer Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino a connu des premiers mois mouvementé à Paris. A tel point que le technicien argentin souhaiterait déjà partir. L'ancien entraîneur de l'Espanyol ne serait pas insensible aux appels de Daniel Levy qui souhaite le faire revenir à Tottenham, mais surtout, le Real Madrid songerait à Mauricio Pochettino pour remplacer Zinedine Zidane. Et l'Argentin n'a jamais caché son rêve de s'asseoir sur le banc merengue.

Pochettino parti pour rester ?