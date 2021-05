Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane, Conte... Ce témoignage fort sur la succession de Mourinho !

Publié le 1 juin 2021 à 0h00 par D.M.

Sous contrat avec Tottenham, Moussa Sissoko s'est prononcé sur la succession de José Mourinho et notamment sur les profils annoncés du côté des Spurs.

José Mourinho parti, Tottenham recherche un nouvel entraîneur. Et les rumeurs sont nombreuses au sujet du remplaçant du Portugais. Depuis plusieurs jours, un retour de Mauricio Pochettino chez les Spurs est évoqué. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le technicien argentin se questionnerait sur son avenir dans la capitale, d’autant que sa relation avec Leonardo serait loin d’être idyllique. Certains médias étrangers annoncent également une possible arrivée de Zinédine Zidane, mais aussi d’Antonio Conte, même si ce dernier se dirige vers le Real Madrid selon nos informations exclusives. Joueur de Tottenham et actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro, Moussa Sissoko s’est prononcé sur ces rumeurs.

« Je pense que ce que le club voudra avant tout, c'est un gagnant »