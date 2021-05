Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace est toujours présente pour Pochettino !

Publié le 31 mai 2021 à 22h15 par A.C.

Le Paris Saint-Germain semble déjà s’être préparé à un possible départ de Mauricio Pochettino.

Arrivé le 2 janvier dernier, Mauricio Pochettino pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. En Italie comme en Angleterre on assure qu’il y aurait des doutes des deux côtés, avec Pochettino qui aimerait retrouver Tottenham et les propriétaires du PSG, pas satisfaits par l’échec en Ligue 1. Mais qui pourrait remplacer l’Argentin ? Plusieurs grands noms sont actuellement disponibles et celui d’Antonio Conte est notamment annoncé du côté du PSG.

Conte dans le viseur du PSG, Tottenham et Real Madrid