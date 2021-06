Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez est passé à l’action pour le retour d’Ancelotti !

Publié le 1 juin 2021 à 7h30 par A.C.

A la recherche d’un entraineur pour pallier le départ de Zinedine Zidane, le Real Madrid pourrait se tourner vers Carlo Ancelotti.

Ce n’est pas vraiment ce qu’on appelle un départ en très bons termes. Dans une lettre ouverte publié par AS ce lundi, Zinedine Zidane est revenu sur les derniers mois vécus au Real Madrid et n’a pas manqué de charger ses dirigeants. « Je pars car je sens que le club ne me donne plus la confiance dont j’ai besoin, il ne me donne plus le soutien pour construire quelque chose à moyen et long terme » a expliqué Zidane. « J’aurais aimé que les derniers mois de ma relation avec le club et le président soient différents. Je ne demande pas de privilèges, mais un peu de mémoire ». En attendant, à Madrid on cherche encore un remplaçant à Zidane, avec notamment Antonio Conte et Raul.

Les premiers contacts ont eu lieu