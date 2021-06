Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Chelsea, PSG… Eden Hazard tape du poing sur la table !

Publié le 1 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’un retour à Chelsea est une possibilité à en croire la presse anglaise, à l’instar d’un come-back en France, mais au PSG, Eden Hazard a mis fin à toutes les rumeurs entourant son avenir qui s’écrira au Real Madrid.

N’ayant pas apporté satisfaction au cours de ses deux premières saisons au Real Madrid, Eden Hazard pourrait voir la porte lui être présentée par les dirigeants de la Casa Blanca . D’après Eurosport UK , son inclusion dans l’opération Kylian Mbappé serait une option prise en considération par les décideurs madrilènes bien qu’elle ne plaise pas au principal intéressé. Un retour à Chelsea a notamment été évoqué dans la presse et plus particulièrement par Sky Sports la semaine dernière. Cependant, Eden Hazard vit son rêve à Madrid et compte bien prouver sa valeur aux Madridistas .

Le Real Madrid, «le plan» d’Eden Hazard