Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Après Gerson, Longoria va boucler un autre transfert !

Publié le 1 juin 2021 à 8h45 par A.M.

En quête de renforts dans l'entrejeu, Pablo Longoria semble d'ores-et-déjà avoir bouclé l'arrivée de deux milieux de terrain. En plus de Gerson, Mattéo Guendouzi est également très proche de rejoindre l'OM.

Ce n'est un secret pour personne, cet été, la priorité de l'OM sera de se renforcer dans l'entrejeu. Et pour cause, après le départ de Morgan Sanson cet hiver, Michaël Cuisance et Olivier Ntcham, respectivement prêtés par le Bayern Munich et le Celtic Glasgow, n'ont pas été conservés. L'effectif de Jorge Sampaoli s'est donc cruellement affaibli dans ce secteur de jeu, d'autant plus que Boubacar Kamara est également sur le départ. Dans cette optique, l'arrivée de Gerson est en excellente voie. Le Brésilien devrait débarquer pour 30M€, bonus compris. Mais l'OM est également en train de boucler l'arrivée d'un profil plus défensif.

«Guendouzi ? Le transfert se fera»