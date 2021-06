Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel joueur de Serie A doit-être la priorité de Leonardo ?

Publié le 1 juin 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le PSG aurait identifié plusieurs secteurs à renforcer au sein de son effectif lors du mercato estival à venir, Leonardo semble avoir décidé de faire ses courses en Serie A tant bon nombre de joueurs qui y évoluent sont annoncés dans son viseur. Mais laquelle de ces pistes serait la plus judicieuse pour les Parisiens ?

L’été promet d’être agité du côté du Paris Saint-Germain ! En effet, le bilan de cette saison 2020/2021 n’est pas des plus positifs malgré une demi-finale atteinte en Ligue des champions après deux exploits contre le FC Barcelone et le Bayern Munich, respectivement en huitièmes et quarts de finale. Et pour cause, Paris a perdu sa couronne de champion de France au cours de cet exercice au profit du LOSC en plus d’avoir affiché de nombreuses lacunes dans le contenu de ces matchs. Ainsi, pour remédier au problème, la direction du PSG aurait pris la décision de frapper fort au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. D’après les informations de Romain Molina, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient être l’écurie la plus active au cours du mercato à venir en investissant massivement. Selon le journaliste Abdellah Boulma, l’enveloppe destinée au recrutement se chiffrera ente 150 et 200 M€. De quoi offrir à Leonardo une réelle opportunité pour renforcer l’effectif parisien.

Achraf Hakimi, Théo Hernandez, Cristiano Ronaldo… Leonardo s’attaque à la Serie A !