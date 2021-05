Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid, Tottenham... Pochettino a tranché !

Publié le 31 mai 2021 à 19h30 par A.C.

Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino en est devenu entraineur cet hiver, à la place de Thomas Tuchel. Il pourrait toutefois ne pas le rester longtemps...

Cela a commencé par le Sun , qui a annoncé un possible retour de Mauricio Pochettino à Tottenham. Puis, l’information a été reprise par La Gazzetta dello Sport , qui a carrément parlé de problèmes entre les propriétaires du Paris Saint-Germain et l’Argentin, arrivé il y a seulement six mois. La perte du titre de champion de France ne passerait pas et à Doha on n’aurait pas vraiment confiance en l’avenir du projet Pochettino. Ce dernier aurait commencé à sentir le vent tourner, puisque toujours selon La Gazzetta il aurait déjà pris les devants, relançant les contacts avec le Real Madrid. Comme pour Thomas Tuchel, le départ de Pochettino pourrait être lié à des relations compliquées avec Leonardo. C’est en tout cas les révélations faites par Romain Molina, qui assure que les deux hommes ne peuvent pas continuer bien longtemps ensemble au PSG.

Le PSG aimerait garder Pochettino, mais...

D’après les informations de RMC Sport , le Paris Saint-Germain ne souhaite actuellement pas se séparer de Mauricio Pochettino, dont le contrat va jusqu’en juin 2022. Le club aurait d’ailleurs planifié avec son entraineur la stratégie à avoir sur ce mercato estival et il serait donc attendu le 5 juillet prochain, pour la reprise de la saison du PSG. Un départ n’est toutefois pas totalement à exclure. Toujours selon RMC , le PSG serait ouvert aux négociations, si jamais Tottenham souhaite réellement récupérer Pochettino. Pour le moment, il n’y aurait toutefois rien, puisque ni les Spurs ni Pochettino n’ont évoqué ce sujet avec le PSG.

