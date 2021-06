Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a un gros coup à jouer au FC Nantes !

Publié le 1 juin 2021 à 14h10 par A.M.

En quête d'un gardien de but pour concurrencer Steve Mandanda puis lui succéder à court terme, l'OM s'intéresse notamment à Alban Lafont. Et cela tombe bien puisque le FC Nantes semble vendeur.

Déjà très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria s'apprête à boucler les transferts de Gerson et Mattéo Guendouzi comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais en plus du milieu de terrain, l'OM chercher à se renforcer dans d'autres secteurs de jeu, et notamment au poste de gardien de but. Et pour cause, le club phocéen souhaite recruter un numéro 1 bis capable de concurrence Steve Mandanda, et surtout d'assurer sa succession à court terme. Il faut dire que l'international français, du haut de ses 36 ans, ne représente plus l'avenir de l'OM bien que son contrat court jusqu'en juin 2024. Dans cette optique, le nom d'Alban Lafont a circulé du côté de la Canebière ces dernières semaines.

Lafont sur le départ ?