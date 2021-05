Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour le recrutement de Longoria !

Publié le 31 mai 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que l’OM cherche à recruter un nouveau gardien cet été capable de venir concurrencer Steve Mandanda, Alban Lafont aurait déjà prévu de quitter le FC Nantes. De bon augure pour Pablo Longoria ?

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM prépare déjà l’avenir au poste de gardien. Yohann Pelé arrivant en fin de contrat avec le club phocéen et Steve Mandanda étant âgé de 36 ans, Pablo Longoria prévoit de recruter un nouveau profil à ce poste, d’abord dans un rôle de numéro un bis derrière Mandanda avant de prendre ensuite sa relève en tant que titulaire. Plusieurs noms ont été annoncés dans le viseur de l’OM ces dernières semaines, dont celui d’Alban Lafont, et le portier du FC Nantes pourrait être très accessible cet été.

Lafont voudrait quitter le FC Nantes

Comme l’a révélé L’Equipe, Alban Lafont ne compte pas rester au FC Nantes cet été et envisagerait de trouver une écurie avec davantage d’ambitions. Une très belle opportunité pour l’OM, qui pourrait ainsi s’assurer la présence d’un numéro un bis de renom avec l’éventuel recrutement de l’ancien Toulousain. Reste à savoir si Pablo Longoria en profitera…