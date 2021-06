Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria met le feu au mercato et boucle déjà deux transferts !

Publié le 1 juin 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à frapper fort cet été sur le marché des transferts, Pablo Longoria est sur tous les fronts et s'apprête déjà à boucler deux transferts avec les arrivées de Gerson (Flamengo) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Et ce n'est visiblement qu'un début.

L'été s'annonce brûlant du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria est bien décidé à offrir à Jorge Sampaoli un effectif capable de ramener le club sur le podium en Ligue 1. Et surtout, il va falloir compenser les départs qui sont déjà nombreux. Florian Thauvin et Valère Germain sont partis libres, Hiroki Sakai retourne au Japon tandis que les options d'achat de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham n'ont pas été levées. Déjà cinq départs auxquels devraient s'ajouter ceux de Leonardo Balerdi, Boubacar Kamara ou encore Duje Caleta-Car entre autres. Par conséquent, Pablo Longoria a bien conscience qu'il va devoir frapper fort et vite. Et le directeur sportif de l'OM ne chôme pas puisqu'il est sur le point de boucler deux transferts dans l'entrejeu.

Gerson et Guendouzi arrivent

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'OM et Flamengo sont tombés d'accord pour le transfert de Gerson contre un chèque de 30M€, bonus compris. Une information confirmée ce mardi par Globo Esporte qui évoque une issue imminente dans ce dossier. Dans les prochaines heures, le milieu de terrain brésilien, passé par l'AS Roma notamment, devrait s'engager avec l'OM et devenir le transfert le plus cher de l'histoire du club phocéen à égalité avec Dimitri Payet, rapatrié de West Ham pour 30M€ également en janvier 2017. Et ce n'est pas tout ! Le 17 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que les discussions entre l'OM et Mattéo Guendouzi étaient très avancées. Et tout laisse à penser que le milieu de terrain, dont le contrat à Arsenal s'achève en juin 2022, signera prochainement à Marseille. « Ce n'est pas encore fait, mais le transfert se fera », confie même un proche de Guendouzi dans les colonnes de La Provence . Pablo Longoria semble donc tout proche de boucler deux arrivées. Le tout avant même l'ouverture du mercato prévue le 9 juin.

Coquelin et Lirola en stand-by